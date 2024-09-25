يوريتش حدد موعد ظهوره على الملعب .. 3 خطوات "ذكية" من سعود عبد الحميد لتحسين وضعه في روما

اللاعب السعودي لم يلعب بعد أي دقيقة مع فريقه الجديد

كشفت مصادر خاصة لبرنامج "أكشن مع وليد" عن قيام سعود عبد الحميد مدافع روما بـ3 خطوات لتحسين وضعه في ناديه والبقاء في حالة جاهزية تامة حال مُنح فرصة الظهور على الملعب.

المدافع السعودي لم يلعب بعد أي دقيقة مع الفريق الإيطالي منذ انضم إليه قادمًا من الهلال في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي الأخير، وقد رحل مدربه السابق دانييلي دي روسي بعد تراجع النتائج وخلافات مع الإدارة وخلفه إيفان يوريتش.

الإعلامي وليد الفراج نقل عن مصادر في الجهاز الفني للجالوروسي قولهم أن عبد الحميد بحاجة لشهرين من العمل والتدريب حتى يستطيع الظهور على الملعب مع الفريق، سواء اللعب أساسيًا أو الحصول على بعض دقائق لمنافسة زملائه في نفس المركز، وذلك لأنه لم يخض فترة الإعداد معهم ووصل متأخرًا من السعودية.

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الفراج كشف عن 3 خطوات قد تُوصف بالذكية من جانب الظهير الجوكر لتحسين وضعه في روما والبقاء في حالة جهوزية تامة للانقضاض على الفرصة متى ما تسنح له، حيث قال "سعود عبد الحميد يُواصل تعلم اللغة الإيطالية، وقد جهز صالة ألعاب رياضية خاصة داخل منزله في روما، وأخيرًا أحضر مدرب شخصي لتجهزيه بدنيًا".

يُشار إلى أن روما حقق الفوز في آخر مبارياته في الدوري الإيطالية بثلاثية نظيفة أمام أودينيزي، ويستعد حاليًا لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الأوروبي يوم غدٍ الخميس.