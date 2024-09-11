"استغلالًا لوضع المنتخب السعودي" .. وكيل سعود عبدالحميد يبدأ معركة الانتقام وإعلامي هلالي الضحية!

بدأت معركة الانتقام من وكيل سعود عبدالحميد..

سعود عبدالحميد رحل عن نادي الهلال السعودي، وأصبح لاعبًا جديدًا في فريق العاصمة الإيطالية روما رسميًا؛ لكن.. الحرب المشتعلة بسببه، لم تنتهِ حتى الآن.

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وقبل إتمام الصفقة.. شكك الكثير من الإعلاميين والنقاد الرياضيين والجماهير، في وجود عرض من نادي روما؛ مع توجيه اتهامات عديدة إلى وكيل اللاعب أحمد المعلم، بشأن التلاعب بمستقبل سعود، ومحاولات تدميره.

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والآن وبعد انتقال اللاعب البالغ من العمر 25 سنة، إلى فريق العاصمة الإيطالية رسميًا؛ يبدو أنه حان الوقت للمعلم - صاحب الأصول الصومالية -؛ من أجل الانتقام من كل المشككين فيه.

الإعلامي الرياضي المقرب من البيت الهلالي خالد القحطاني، والذي شكك في صفقة روما وسعود عبدالحميد كثيرًَا، كان في مقدمة هؤلاء الذين حاول وكيل اللاعب "الانتقام منهم"؛ حيث استغل مباراة السعودية والصين، لتحقيق غايته.

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- إذًا.. ماذا حدث بين أحمد المعلم وخالد القحطاني؟

القصة بدأت عندما نشر القحطاني تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، قبل مباراة السعودية والصين؛ كتب فيها بالحرف: "بنلعب قدام واحد من أقل المنتخبات في الكرات العرضية.. نستغل ذلك ونسجل؟".

لكن مع بداية المباراة، ونجاح المنتخب الصيني في كل الكرات العرضية تقريبًا، أمام نظيره السعودي؛ قام خالد القحطاني بـ"إزالة" هذه التغريدة من صفحته الرسمية.

أحمد المعلم لم يفوت هذه الفرصة؛ حيث استغل تصرف القحطاني المثير للجدل، ليعلق بسخرية: "أي شيء يقوله - يقصد الإعلامي الهلالي - من رأي أو معلومة، خذ عكسه".

المثير في الأمر أن منتخب السعودية عاد بعد ذلك، وقلب تأخره إلى الفوز (2-1) على أرض الصين، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ ومن خلال الكرات العرضية، التي سجل منها مدافع الاتحاد حسن كادش "ثنائية" برأسه، من بينهما الهدف القاتل في الدقيقة 90.

مؤيدو القحطاني، فتحوا النار على المعلم، باعتبار أن حديث الإعلامي الهلالي كان صحيحًا، وحقق الأخضر السعودي الفوز بـ"استغلال" العرضيات؛ وهو ما دفع وكيل سعود عبدالحميد، لشن هجوم جديد.

الهجوم هذه المرة من المعلم؛ كان باتهام خالد القحطاني بأنه "شخص مهزوز"، ولا يثبت على رأيه، مستشهدًا بـ"إزالة" التغريدة، عندما تفوق منتخب الصين في بداية المباراة.

ويترقب الشارع السعودي حاليًا، الحلقة الجديدة من صراع خالد القحطاني وأحمد المعلم، أو ظهور مسلسل جديد يستهدف فيه وكيل سعود عبدالحميد، اسمًا آخر من هؤلاء الذين شككوا فيه.