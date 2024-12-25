غائب بجسده وحاضر بمشاعره .. سعود عبدالحميد يساند المنتخب السعودي أمام اليمن بـ"صورة وتعليق"

رسالة من سعود عبدالحميد إلى الأخضر السعودي..

حرص سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، على مساندة زملائه في المنتخب السعودي، على هامش مواجهة اليمن، مساء اليوم الأربعاء.

السعودية تواجه منتخب اليمن الأول لكرة القدم حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

ونشر سعود صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، منذ قليل؛ تظهره وهو يتابع مباراة الأخضر السعودي مع اليمن "المصيرية".

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وعلق ظهير روما على هذه الصورة، بالدعاء إلى زملائه في المنتخب السعودي؛ قائلًا: "الله يوفقكم يارب".

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ويغيب سعود عبدالحميد عن كأس الخليج "السادسة والعشرون" في الكويت؛ بسبب التزاماته مع فريق العاصمة الإيطالية؛ حيث أن الأندية "غير ملزمة" بالاستغناء عن لاعبيها، في هذه البطولة.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية خسر (2-3) أمام منتخب البحرين، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة "خليجي 26"، التي تضم العراق واليمن أيضًا.