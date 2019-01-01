سعفان الصغير : الإسماعيلي من سُيحدد مصير محمد عواد وليس تركي آل الشيخ

إعارة عواد للوحدة ستنتهي يوم 15 يونيو المقبل ليعود بعدها إلى نادي الإسماعيلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، عن عدم رضاه على تصريحات محمد عواد حارس مرمى نادي الوحدة السعودي والذي يلعب له مُعاراً من نادي الإسماعيلي.

عواد كان قد أكد في تصريحات تلفزيونية من قبل أنه قد يواصل تجربته في الدوري السعودي، مشيراً إلى أن علاقته الجيدة مع معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في ستساهم في اتخاذ القرار النهائي.

سعفان أنتقد في تصريحات تلفزيونية تصريحات عواد الذي ألمح إلى إمكانية الاستمرار في السعودية عن طريق آل الشيخ، لكن أحب أن أقول له أن الأمر في النهاية في يد مجلس إدارة النادي .

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وأضاف مدرب حراس المرمى في الإسماعيلي أن إعارة عواد للوحدة ستنتهي يوم 15 يونيو المقبل ليعود بعدها إلى الدراويش.

ويعد حارس مرمى نادي الإسماعيلي هدفًا للعديد من الأندية سوء على الصعيد المحلي وأبرزهم الأهلي والزمالك أو خليجياً.

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وشدد سعفان الصغير على احترام العلاقة بين عواد وآل الشيخ، ولكن بعيداً عن مصلحة الإسماعيلي الذي يمتلك كيانًا خاصًا.

يُذكر أن محمد عواد قدم مردود طيب مع نادي الوحدة خلال الموسم الحالي مما جعله محط أنظار العديد من الأندية.