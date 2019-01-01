سعد بقير يقترب من الضيف الجديد على دوري المحترفين السعودي

قيمة العرض السعودي للاعب تصل إلى 500 ألف دولار

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية اقتراب إدارة نادي أبها من التعاقد مع اللاعب التونسي سعد بقير لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أشارت إلى أن أبها الفريق المتأهل حديثًا إلى دوري المحترفين أصبح قريب جدًا من ضم التونسي سعد بقير.

نادي أبها كان قد تأهل مؤخرًا إلى دوري المحترفين السعودي، بعدما حقق دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وفقا لصحيفة @ariyadhiah :نادي #أبها بات قريبا مع التعاقد مع سعد بقير لاعب الترجي. pic.twitter.com/ZM9HbTjkyr — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019

وأوضحت التقارير أن قيمة العرض السعودي للاعب تصل إلى 500 ألف دولار لمدة موسم واحد فقط.

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يُذكر أن بقير صاحب الـ24 عاماً يُعد من أبرز لاعبي نادي الترجي، وساهم بشكل كبير في تحقيق دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي والوصول لنهائي البطولة ذاتها هذا الموسم الذي سيقام السبت المقبل.