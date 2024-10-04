"نعاني منذ بداية الموسم" .. مدافع الاتحاد يبدي استغرابه من ظاهرة الشوط الأول!

ظاهرة غريبة للاتحاد!

علق سعد الموسى، مدافع نادي الاتحاد، على ظاهرة تراجع مستوى فريقه خلال الشوط الأول في مباراة الأخدود، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس في تلك المباراة فقط، بل منذ بداية الموسم.

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وحقق الاتحاد الفوز على الأخدود بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي.

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وقال الموسى في تصريحات عقب المباراة لقناة SSC: "المباراة لم تكن سهلة، والحمد لله حققنا الفوز قبل التوقف، وهذا أمر مهم".

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وعن عدم فاعلية فريقه في الشوط الأول، قال مدافع الاتحاد: "منذ بداية الموسم ونحن على هذا الحال، لا أعلم سبب عدم ظهورنا بشكل جيد في الشوط الأول، والأهم هو قدرتنا على التعديل في الشوط الثاني".

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الاتحاد والأخدود، قبل أن ينجح كريم بنزيما وحسام عوار في تسجيل هدفي العميد، بينما سجل هدف الأخدود صالح العباس.