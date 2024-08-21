هل سعد الحارثي خليفة إبراهيم المهيدب؟ .. رسالة ماجد عبدالله عن رئيس النصر الجديد تثير الجدل

النصر بلا رئيس خلال الوقت الحالي!

أثار ماجد عبد الله أسطورة نادي النصر والكرة السعودية الجدل، بشأن خليفة إبراهيم المهيدب في رئاسة نادي النصر خلال الفترة المقبلة!

وكان المهيدب قد تقدم باستقالته من رئاسة نادي النصر، بعد خسارة الفريق لنهائي كأس السوبر السعودي على يد الهلال برباعية مقابل هدف.

ونشر عبد الله عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يوجه فيها رسالة إلى جماهير النصر، ويُلمح بأنه من الممكن أن يتولى الحارثي رئاسة النادي.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "رسالة إلى كل النصراويين: كنا متفائلين بإدارة النصراويين إبراهيم المهيدب وزملائه لناديهم، ولكن يبدو أن الظروف لم تكن مهيأة لهم، لو إني أتمنى استمراره على أن يكون بكامل الصلاحيات".

وأضاف: "الأندية الكبيرة يجب أن يديرها أبنائها ممن يعرفون رياضتنا وخصوصيتها، وكيف يُدار الدوري، فشبابنا السعوديين فيهم الخير والبركة، وشبابنا أولى ولديهم المعرفة والقدرة".

واختتم أسطورة النصر تغريدته قائلًا: "نصيحتي حباً في هذا الكيان أن يلتف النصراويون حول ناديهم، ويحلّون أموره داخل أسوار النادي، فنصرنا يحتاج النصراويين الحقيقيين وهم قادرون".

"الأندية الكبيرة يجب أن يديرها أبنائها ممن يعرفون رياضتنا وخصوصيتها" تلك العبارة تحديدًا ما فتح الجدل حول تلميح عبدالله للاقتراب الحارثي من خلال النصر، كونه أحد أبناء النادي بالفعل، بجانب أن بعض التقارير تحدثت عن أنه يقترب من خلافة المهيدب.

لكن لم تعلن مصادر مؤكدة أي شيء بعد عن الحارثي ورئاسة النصر.