النجم الإنجليزي يحصل على التقدير الكافي بعد بدايته مع ريال مدريد

إنجاز جديد يحققه جود بيلينجهام ولقب آخر يتوج مسيرته التي لا تزال في بدايتها، بعد تألقه المبهر واللافت للأنظار مع ريال مدريد هذا الموسم.

بيلينجهام انضم لريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بوروسيا دورتموند، وأصبح سريعًا أحد أهم اللاعبين في الدوري الإسباني بل في العالم عمومًا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن جوائزها لعام 2023 من كافة النواحي الرياضية وليس كرة القدم فقط، لتضع بيلينجهام في الصدارة كأفضل رياضي على مستوى العالم لهذا العام.

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وشهدت القائمة تواجد مجموعة من الرياضيين من 10 ألعاب مختلفة وكان على رأسهم بيلينجهام، وفي المركز الثاني جاء لاعب كرة السلة فيكتور ويمبانياما، ثم أوسكار بياستري لاعب سباقات فورميولا 1، كوكو جوف من لعبة التنس في المركز الرابع، وبعدها كين هايانج للعبة السباحة.

وبالمركز السادس جاءت إيما فينوكين من ركوب الدراجات، وبعدها نيلس لاروس لألعاب القوى، ثم سي جيه سترود من كرة القدم الأمريكية، لودفيج أبيرج من لعبة الجولف وأخيرًا لياو جويفانج من رفع الأثقال.

يذكر أن بيلينجهام تفوق على كل هؤلاء بعد بدايته المذهلة مع ريال مدريد التي سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 5 بكل البطولات.