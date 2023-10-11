سر صادم .. لذلك السبب طلب عبد الرزاق حمد الله "الرحيل" عن الاتحاد!

لماذا طلب عبد الرزاق حمد الله الرحيل عن نادي الاتحاد؟!

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دائمًا ما يرتبط اسم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بـ"الأزمات والمشاكل"، حتى قبل انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين.

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حمد الله البالغ من العمر 32 سنة، انتقل إلى الملاعب السعودية عام 2018، عندما وقع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل أن ينضم إلى الاتحاد، في ديسمبر 2021.

وأكد الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، الأنباء المنتشرة بشأن طلب النجم المغربي، الرحيل عن العميد الاتحادي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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وكشف الرشيدي في تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي"، عن سبب صادم، وراء طلب عبد الرزاق حمد الله، الرحيل بشكل رسمي.

وأعلن الإعلامي الرياضي، وقوع مشادة عنيفة داخل غرفة ملابس الاتحاد، بعد ديربي جدة الأخير أمام الأهلي؛ حيث كان حمد الله "طرفًا فيها"؛ وهو ما أدى إلى اتخاذ اللاعب، قراره بـ"الرحيل".

جدير بالذكر أن الاتحاد، خسر بهدف نظيف أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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