سر رفض ريال مدريد.. ليني يورو يكشف عن سبب انضمامه لمانشستر يونايتد

نجم مانشستر يونايتد السابق ساهم في حسم انضمام يورو للشياطين الحمر...

كشف ليني يورو، لاعب مانشستر يونايتد، والمنضم حديثًا للشياطين الحمر من صفوف ليل الفرنسي، عن دور لاعب الفريق الإنجليزي السابق، في حسم الصفقة.

وكان يورو صاحب الـ 18 عامًا، قد وقع مع الشياطين الحمر قبل أيام، عقدًا حتى صيف 2029 مع إمكانية التجديد لموسم آخر، وسط تقارير بأن الصفقة قدرت بنحو 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليونًا أخرى متغيرات.

وأفاد ليني يورو، أن آنخيل جوميز زميله في صفوف ليل، ولاعب مانشستر يونايتد السابق، كان له دورًا كبيرًا في حسم الصفقة.

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وقال يورو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "لقد تحدث عن يونايتد، كثيرًا مع جوميز، لقد أخبرني أن هذا هو أكبر فريق في العالم، حتى طريقة اللعب والمعسكرات التدريبية، لقد تحدثت معه كثيرًا عن هذا الأمر وساعدني كثيرًا في وصولي إلى هنا".

جدير بالذكر أن يورو، شارك بالفعل مع الشياطين الحمر وخاض أول مباراة ودية له أمام رينجرز، ومن المتوقع أن يسافر مع بعثة فريقه للولايات المتحدة الأمريكية، لخوض جولة خارجية قبل انطلاق الموسم الجديد.