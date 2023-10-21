سر خلطة يايسله الخطيرة .. أقصر الطرق لتألق نجوم الأهلي!

كيف نجح يايسله في قيادة الأهلي لتقديم هذا المستوى الراقي؟

SHAHID

واصل الأهلي تقديم عروضه القوية للمباراة الثانية على التوالي، واستطاع أن يفوز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليجد الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق أقصر الطرق للوصول إلى ثقة لاعبيه.

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الأهلي قدم واحدة من أفضل مبارياته الموسم الحالي، وحقق انتصارًا أمام فريق عنيد ليس سهلًا، وأشعر الجميع بأنه قادر على تحقيق الانتصار منذ الوهلة الأولى.

ولكن أكثر المكاسب وراء المباراة، الثقة الكبيرة التي ظهرت على أداء اللاعبين، الذين كانوا جميعًا حاضرين بلا استثناء، ونفذوا تعليمات مدربهم يايسله.

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الهدف الأول .. الأمر أكبر من هدف!

هدف أكثر من رائع سجله الأهلي في مرمى الوحدة عن طريق نجمه الفرنسي آلان سان ماكسيمين، عن طريق هجمة مرتدة، ولكنه كان أكثر من هدف!

الهدف جاء من تمريرتين فقط من منطقة جزاء الأهلي حتى وصل إلى شباك الوحدة، وهو تنفيذ للهجمة المرتدة كما يجب أن يكون، الأمر الذي افتقده الأهلي الفترة الماضية.

وإن دل هذا الهدف على شيء، فإنه يدل على أن يايسله نجح أخيرًا في أن يفهم جميع لاعبيه، ويستطيع الآن أن يجعلهم يُظهرون أفضل ما لديهم، الذي يخدم الفريق بشكل جماعي.

يايسله يسلك الطريق الصحيح

بعد عدة تعثرات في بداية مشوار يايسله في دوري روشن هذا الموسم، يبدو أنه اختار أن يسلك الطريق الصحيح والقصير، حتى يكسب ثقة جميع اللاعبين.

أكثر ما ميّز لاعبي الأهلي خلال مباراة الوحدة هي الروح القتالية العالية للمباراة الثانية على التوالي بعد ديربي جدة أمام الاتحاد، ولم يبخل أي لاعب في بذل جهد طوال المباراة.

وجدنا أن الأهلي بعدما سجل الوحدة هدف التعادل، جميع اللاعبين لديهم الرغبة لتسجيل أكثر من هدف، لتأمين النتيجة، وهو ما حدث بالفعل.

التعاون والتفاهم بين لاعبي الأهلي لم نشاهده منذ بداية الموسم بهذه الطريقة، ولكن هنا سر وراء هذا الأمر.

السر هو أن يايسله اختار أن يُبعد أسلوبه الذي اعتاد عليه في بداية مسيرته مع الراقي، بالدخول في صدام مع عدد من اللاعبين، وأن يحاول التقرب منهم، وهناك أكثر من لقطة طوال المباراة أثبتت هذا الأمر.

هذا هو ما قدمه يايسله مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وهذا هو "سر الخلطة الخطيرة" التي استخدمها المدرب الألماني ليجعل جميع اللاعبين يتألقون مع الراقي.