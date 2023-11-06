سر تردد إدارة الاتحاد في إقالة نونو سانتو رغم الغضب الجماهيري

جديد مستقبل نونو سانتو مع نادي الاتحاد

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تترقب جماهير نادي الاتحاد السعودي، خبر "إقالة" البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في أي وقت.

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نتائج الاتحاد تراجعت بشكل مخيف، في العام الرياضي الحالي 2023-2024، على الرغم من التتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي، الموسم الماضي؛ ما أدى إلى مطالبات جماهيرية، بـ"إقالة" سانتو.

وعلى الرغم من الغضب الجماهيري، إلا أن صحيفة "الشرق الأوسط" أكدت على عدم وجود إجماع في الإدارة الاتحادية، بشأن "إقالة" المدير الفني البرتغالي.

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وكشفت الصحيفة، عن طلب بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إعطاء نونو سانتو فرصة جديدة؛ باعتباره ليس المسؤول الأول عن تراجع النتائج.

هذه الأصوات الإدارية، تعتبر أن الإصابات التي ضربت أبرز نجوم الاتحاد، خاصة المدافع أحمد شراحيلي، ولاعب الوسط البرازيلي فابينيو، أخلت باتزان الفريق الأول.

جدير بالذكر أن الاتحاد، يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع تصدر مجموعته الآسيوية، والتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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