سر استبعاد نجم النصر من "التشكيل الأساسي" أمام الرائد في اللحظات الأخيرة

النصر يعاني من غيابات عديدة..

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فاجأ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بـ"تغيير مفاجئ" في التشكيل الأساسي أمام الرائد.

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النصر يواجه الرائد، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وأعلن كاسترو، عن التشكيل الأساسي أمام الرائد؛ الذي ضم النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يستبدله في اللحظات الأخيرة، بزميله سامي النجعي.

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وعن ذلك يقول النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "تقرر إراحة أوتاڤيو، وسيشارك النجعي في القائمة الأساسية بديلًا عنه".

ومن ناحيته.. كشف مراسل شبكة قنوات "SSC"، عن أن النجم البرتغالي شعر ببعض الآلام، قبل لحظات من بداية المباراة أمام الرائد، وطلب من كاسترو، عدم اللعب.

وأكد على أن المدير الفني البرتغالي لنادي النصر، رفض المغامرة بأوتافيو مونتيرو؛ خاصة أن الفريق تنتظره مباراة مصيرية أمام العين الإماراتي، بعد أيام قليلة.

جدير بالذكر أن النصر سيستضف العين، مساء يوم 11 مارس الجاري، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الإماراتي على أرضه ووسط جماهيره، بهدف مقابل لا شيء.

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