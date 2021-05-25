سرية تامة والهواتف ممنوعة .. كواليس استبعاد راموس من إسبانيا!

تعرف على كواليس استبعاد سيرخيو راموس من قائمة إسبانيا الخاصة ببطولة أمم أوروبا.

كشفت تقارير صحفية اليوم النقاب عن كواليس جديدة تخص استبعاد سيرخيو راموس قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

جاء هذا عبر صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني كان قد فرض سرية كبيرة على قائمته التي أعلنها.

وأوضحت الصحيفة أن إنريكي لم يكن يريد لأي شيء أن يتسرب في وسائل الإعلام قبل أن يعلن عن قائمته بشكل رسمي.

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وقام المدير الفني الأسبق لنادي برشلونة بمنع استخدام الهواتف المحمولة في أي غرفة يتواجد فيها أثناء مناقشة القائمة أو الحديث عنها.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فقد كان سيرخيو راموس هو اللاعب الوحيد الذي تلقى مكالمة هاتفية من قبل إنريكي قبل الإعلان عن القائمة، وتحدث معه حول أسباب استبعاده.

وبالرغم من معرفة راموس بالأمس منذ يوم الأحد، لم يتم تسريب أي شيء للصحافة حتى أعلن إنريكي بنفسه عن القائمة.

جدير بالذكر أن راموس يملك 180 مباراة بقميص منتخب إسبانيا منذ أن مثل الفريق للمرة الأولى في مارس 2005.