سرق شخصية ريال مدريد .. رقم صادم لبرشلونة بعد إسقاط لاس بالماس!

ظاهرة واضحة للفريق الكتالوني

انتصار ثمين وقاتل لبرشلونة على لاس بالماس بالجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني بنتيجة 2/1، ولكنه ليس الأول من نوعه!

الفريق الكتالوني اعتاد هذا الموسم على حسم المباريات في اللحظات القاتلة أو في مراحل متأخرة للغاية، والأمر وصل إلى عدد لا يُصدق من المباريات التي تم حصد نقاطها بتلك الطريقة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" سلطت الضوء على هذا الأمر، وقالت إن برشلونة بدأ هذه العادة المؤلمة بالفوز على قادش 2/0 بتسجيل هدفين في الدقيقتين 82 و90.

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وحدث نفس الشيء ضد أوساسونا بتسجيل هدف الفوز بالدقيقة 85 بالمباراة التي انتهت بفوز الفريق 2/1، وكذلك ضد سيلتا بتسجيل 3 أهداف في الدقائق 81 و85 و88 في الفوز بنتيجة 3/2.

وأما غرناطة سجل الفريق في الدقيقة 85 ليخطف نقطة بالتعادل بنتيجة 2/2، بينما حسم الفريق مباراة إشبيلية بالدقيقة 76 وأتلتيك بيلباو 85 وديبورتيفو ألافيس 78 وألميريا 83.

وكانت المرة الوحيدة التي فشل فيها الفريق في العودة أمام جيرونا عندما خسر تشافي وفريقه بنتيجة 4/2.

وسجل الفريق الكتالوني 15 هدفًا من أصل 36 هذا الموسم في مراحل متأخرة من المباريات، كما حصل على 27 نقطة من 41 حصدها حتى الآن في الليجا بنفس الطريقة.

وبشكل عام سنجد أن هذه النتائج تعكس شخصية برشلونة في العودة المتأخرة، وكأنه تقمص الصفة التي حصل عليها غريمه ريال مدريد لسنوات طويلة، وربما يم تفسيرها على أن الفريق ليس ناجحًا في حسم المباريات وقتلها مبكرًا.