سرقة وعدم احترام مارادونا .. انتقادات لإعلانات كأس العالم "متعددة الأكوان"

إبداعات شركات الملابس الرياضية لا تعجب الكل

هاجم البعض من الجمهور الإعلانات الخاصة بالشركات المنتجة للملابس والمعدات الرياضية بسبب التقليد وعدم احترام الأساطير.

ونشرت "نايكي" إعلاناً يظهر نجوم اللعبة مثل رونالدو الظاهرة وكريستيانو وفيرجيل فان دايك في مباراة بين نسخ مختلفة، بينما انتهجت "أديداس" طريقاً مماثلاً ولكن مع ليونيل ميسي باستحضار كل نسخه الخمسة بكأس العالم معاً، ما يعتمد على تقنية تعدد الأكوان "multiverse".

وقال بعض الجماهير إن هناك تشابه بين الفكرتين من الأساس، بينما تذكر البعض الإعلان الخاص بالشركة الألمانية في مونديال 2006، والذي يتشابه كثيراً مع ذلك الخاص بنظيرتها الأمريكية للمونديال الحالي.

Nike'ın Dünya Kupası reklamı çok güzel olmuş; ama çok daha güzellerini hatırlıyorum... Şöyle başlayalım:



1 - Adidas, 2006 Dünya Kupası



Benim en unutamadığım DK reklamı olabilir. Kaka, Beckenbauer, Platini, Kahn, Beckham, Zidane, Riquelme ve daha fazlası 🤩 pic.twitter.com/ZQYrltjnzf — Rezzan (@rezzan_yetis) November 17, 2022

بينما لم يُعجب البعض باستخدام "أديداس" موسيقى "live is life" التي اشتهرت بلقطة إحماء دييجو أرماندو مارادونا في الدعايا الخاصة بميسي، واعتبروها تقليلاً من الأول.

وينطلق كأس العالم رسمياً في مساء الغد الأحد بحفل الافتتاح الذي سيتبعه اللقاء المرتقب بين المستضيفة قطر والإكوادور.