للمرة الثانية في نفس العام .. سرقة منزل لاعب نيوكاسل

لاعب نيوكاسل يستغيث...

تعرض منزل جولينتون، لاعب نيوكاسل الإنجليزي، للسرقة للمرة الثانية خلال عام 2024، بعد نحو 10 أشهر من السرقة الأولى في يناير الماضي.

ونشر اللاعب البرازيلي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "تم اقتحام منزلنا مرة أخرى، وإلى أي شخص يفكر في القيام بذلك مجددًا، يرجي العلم بأنه لم يتبق أي شيء ثمين هنا".

وتابع: "ما نهتم به هو سلامة عائلتنا وأطفالنا، ويكبرون دون خوف، نأمل أن نجد مجتمع يشعر فيه أطفالنا وأطفال الجميع بالأمان، نطالب بأن يتم احترام منزلنا كمكان آمن لعائلتنا، نريد ببساطة أن نعيش بسلام".

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وسبق وأن تعرض منزل جولينتون، للسرقة في شهر يناير الماضي، عندما كان هو وعائلته يشاهدون مباراة نيوكاسل، ومانشستر سيتي، في سانت جيمس بارك.

جدير بالذكر أن عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي، تعرضوا للسرقة خلال الأشهر الماضية، وعلى رأسهم ألكساندر إيزاك، لاعب نيوكاسل، وثنائي مانشستر سيتي، جاك جريليتش، وكيفين دي بروينه.