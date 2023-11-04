برشلونة يحقق فوزًا قاتلًا على ريال سوسييداد....

نجح برشلونة، في خطف فوز ثمين أمام ريال سوسييداد، بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2023-24، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنويتا.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق الكتالوني عند النقطة 27 في المركز الثالث وبفارق أربع نقاط عن جيرونا المتصدر، بينما تجمد رصيد سوسييداد عند النقطة 19 في المركز السادس.

المباراة بدأت بسيطرة من لاعبي ريال سوسييداد، حتى جاء التهديد الأول بعد مرور ربع ساعة من اللقاء، بتسديدة قوية من كوبو ولكن تير شتيجن يتألق ويتصدى لها ويحافظ على نظافة شباكه.

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ولم يشهد الشوط الأول، أي محاولات أو فرص خطرة من الجانبين، واكتفى الفريقان بتبادل التمريرات في وسط الملعب، مع تسديدات على فترات متباعدة ولكنها لم تصل إلى مستوى الخطورة المطلوبة.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا عن الأول، حتى جاءت الدقائق الأخيرة، التي اشتعلت فيها المباراة، وكشر لاعبو برشلونة عن أنيابهم بهجمات خطيرة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، كاد برشلونة أن يخطف هدف الفوز، بعرضية وصلت إلى رونالد أراخو الذي قابلها برأسية قوية، ولكن دفاع سوسييداد أبعدها في الوقت المناسب.

وتوالت هجمات برشلونة بحثًا عن هدف الفوز، ومرر بيدري الكرة إلى جافي الذي سدد تسديدة قوية ولكن الحارس يتصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة الثالثة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أرسل جوندوجان كرة عرضية من الجانب الأيسر، انقض عليها أراخو برأسية قوية، سكنت الشباك، لتعلن عن فوز برشلونة ونهاية المباراة.