سخرية أم دعم؟ الصرامي يحث فيفا على تبني فكرة رونالدو بشأن الحكام!

أصداء مواجهة النصر والاتفاق مازالت تتردد في الإعلام السعودي

فاجأ الإعلامي سعود الصرامي جميع متابعيه بتغريدة حث خلالها الاتحاد الدولي لكرة القدم على تبني فكرة كريستيانو رونالدو نجم النصر بشأن الحكام.

المفاجأة جاءت بسبب الجدل الكبير الذي رافق مقطع الفيديو الذي تضمنته تغريدة الإعلامي النصراوي، والتي يظهر خلالها النجم البرتغالي وهو يطلب التغيير لأحد ما، وقد فسر البعض ذلك بطلبه تغيير الحكم لعدم رضاه عنه فيما ذهبت الأغلبية للتأكيد على أنه يطلب من المدرب لويس كاسترو إخراج نواف بوشل من الملعب بعد إصابته.

الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا بين مدافع ومهاجم للنجم صاحب الـ38 عامًا أحياه الصرامي مجددًا حين تبني نظرية طلب رونالدو تغيير الحكم وطلب من فيفا دعم تلك الفكرة وتغيير الحكام مستقبلًا حال لم يكن مستواهم مرضيًا على أرض الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ كتب عبر منصة إكس "يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم تبني الفكرة الرائدة لأفضل لاعب كرة قدم في العالم الأسطورة كريستيانو رونالدو بأن استبدال الحكم ممكن القيام بها مثله مثل اللاعب الذي لا يؤدي مهام عمله داخل الملعب لضمان تطور اللعبة و نفخ العدالة في الصافرة".

ولم يتضح إن كان الصرامي يُصدق بالفعل فرضية طلب رونالدو تغيير الحكم ويدعمها أمام الجميع، أم أنه مجرد يسخر من المرددين لذلك الحديث!