بعد سحره أمام الهلال .. الأهلي في "معركة سعودية ثلاثية" لخطف سفيان رحيمي

رحيمي أبهر الجميع بمستواه مع العين..

SHAHID

بدأت المعركة بين الأندية السعودية الكبرى "مبكرًا"؛ لخطف أهم الصفقات الأجنبية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "البطولة"، مساء اليوم الأربعاء، عن اهتمام من أندية الأهلي والنصر والاتحاد في السعودية؛ بالتعاقد مع الجناح المغربي سفيان رحيمي.

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الصحيفة أشارت إلى أن اهتمام الأندية الثلاثة؛ يأتي بعد تألق رحيمي مع نادي العين الإماراتي، خلال الموسم الرياضي الحالي، وخاصة في مسابقة دوري أبطال آسيا، ولعبه دورًا كبيرًا في "إقصاء" الهلال السعودي - المرشح الأول للقب -، من دور نصف النهائي.

رحيمي سجل 3 أهداف "هاتريك"، في مباراة الذهاب بالإمارات؛ ليقود العين إلى الفوز (4-2) على الهلال، قبل الخسارة "إيابًا" (1-2)، في العاصمة السعودية الرياض؛ وبالتالي التأهل إلى المباراة النهائية، بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة في المجمل.

وأوضحت الصحيفة المغربية الشهيرة، أن أندية الأهلي والنصر والاتحاد، تواصلت مع وكيل النجم المغربي البالغ من العمر 27 سنة، بالإضافة إلى مسؤولي نادي العين؛ لجس النبض بشأن حسم الصفقة في الصيف القادم.

جدير بالذكر أن رحيمي، الذي يرتبط بعقد مع نادي العين حتى يونيو 2025؛ هو هداف النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا، برصيد 11 هدفًا؛ خاصة أنه أصبح يلعب مؤخرًا في مركز "قلب الهجوم"، بدلًا من الجناح.

SHAHID