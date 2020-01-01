سجل هدف وصنع آخر - موراتا كان مصابًا أمام ليفربول

إصابة موراتا تبعده عن الملاعب 3 أسابيع

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، كان مصابًا أمام ليفربول في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا رغم صناعته لهدف وتسجيل آخر.

أتلتيكو مدريد تمكن من الإطاحة بحامل لقب دوري أبطال أوروبا عقب الفوز عليه 4-2 مجموع المباراتين.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ موراتا شعر ببعض الآلام قبل مواجهة ليفربول ولذلك لم يشارك بشكل أساسي، كما أنّه كان مهددًا بتعرضه لإصابة أكبر حال لعب في المباراة.

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ورغم ذلك، قرر دييجو سيميوني، مدرب الفريق، إشراك موراتا في الوقت الإضافي رغم أنّ النتيجة كانت 2-1 مما يعني تأهل الروخي بلانكوس لربع نهائي التشامبيونزليج.

وبمجرد نزول موراتا، صنع الهدف الثاني الذي سجله ماركوس يورنتي قبل أن يقتل الريدز بتسجيل الثالث والخروج من أنفيلد بالفوز 3-2.

وأكدت الصحيفة أنّ المخاطرة بموراتا تسبب بإصابته في الأوتار مما يجعله يغيب عن المشاركات لمدة 3 أسابيع.

ورغم الإصابة، فإن أتلتيكو مدريد لن يشعر بالقلق بسبب تأجيل جولتين من الدوري الإسباني مع إمكانية تمديد فترة الإيقاف بسبب انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تشير إلى إمكانية إلغاء النسخة الحالية من الدوري الإسباني وهناك العديد من الاحتمالات لتحديد البطل.