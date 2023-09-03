سجل هدفين وأنقذ باريس .. هل لا يزال هجومك مكتملًا بدون مبابي يا ريال مدريد؟

مبابي الحلقة الناقصة في ريال مدريد...

نجح باريس سان جيرمان، في تحقيق فوزًا عريضًا على حساب ليون، بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

فوز باريس سان جيرمان، الثاني على التوالي جعله يقترب أكثر من القمة، ويواصل ملاحقة موناكو على صدارة الترتيب.

مباراة اليوم كانت بمشاركة كيليان مبابي، الذي يواصل التألق مع باريس سان جيرمان، وقيادة الفريق الباريسي، لتحقيق الانتصارات بتسجيله هدفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا قدم مبابي أمام ليون؟

هل هجومك مكتمل بدون مبابي يا ريال مدريد؟

قررت إدارة ريال مدريد، عدم حسم صفقة كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأقرت بأن فريقها مكتمل العدد ولا يحتاج إلى تدعيمات في الوقت الحالي، ولكن في الوقت ذاته نجد أن نجم الفريق ومنقذه في الموسم الحالي هو لاعب وسط.

وعلى بعد مئات الكيلومترات من العاصمة مدريد، نتجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، سنجد أن مبابي هو من يقود باريس سان جيرمان، كعادته نحو الانتصارات والفوز بالمباريات، ليستمر في كونه منقذ الفريق الباريسي ونجمه الأوحد.

التأخر في حسم صفقة مبابي، من جانب ريال مدريد، قد يكلف الفريق الإسباني الكثير من الندم والحزن هذا الموسم، خاصة في ظل إصابة فينيسيوس جونيور، نجم الخط الأمامي للميرينجي.

والآن هل يا بيريز، مازلت تصمم أن فريقك مكتمل الصفوف ولا يحتاج إلى تدعيمات وأنت تشاهد مبابي يقود باريس للانتصارات، وفي الوقت نفسه ترى فريقك بدون مهاجم.