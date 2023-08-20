سجلت هدف الفوز وعلمت أن والدها متوفى .. صدمة إنييستا سيدات إسبانيا بعد التتويج بكأس العالم!

الاحتفال بكأس العالم تحول إلى حزن في معسكر إسبانيا...

تمكن منتخب إسبانيا للكرة النسائية، في تحقيق كأس العالم للسيدات، للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا بهدف دون رد.

وسجلت هدف اللقاء الوحيد أولجا كارمونا عند الدقيقة 29 بعد تسديدة زاحفة سكنت يسار ماري إيربس حارسة مرمى إنجلترا.

وبعد تحقيق الإنجاز الكبير بساعات، انقلب حال أولجا، وتحولت مظاهر الاحتفال والفرح إلى مظاهر حزن وعزاء، بعد علمها بوفاة والدها.

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ونشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" كشف فيه عن وفاة والد أولجا كارمونا، وأن اللاعبة لم تكن تعلم بهذا الخبر قبل المباراة.

وبحسب بيان الاتحاد الإسباني، فإن أولجا علمت بخبر وفاة والدها عقب المباراة، ولم يكشف البيان موعد وفاة والد اللاعبة، ولكن بحسب التقارير الصحفية، فإنه رحل عن عالمنا قبل يومين.