ستيفن جيرارد: ثلاثة أسباب وراء قبولي العمل في السعودية

المدرب الإنجليزي يتحدث عن موافقته على التدريب في دوري روشن السعودي

كشف المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني الجديد لفريق نادي الاتفاق، عن الأسباب التي دفعته للموافقة على العرض السعودي، متحدثًا أيضًا عن قوة دوري روشن السعودي.

وقال جيرارد خلال تصريحات لحساب نادي الاتفاق على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "هناك العديد من الأسباب التي جعلتني أرغب في الانضمام إلى نادي الاتفاق، وأظن أن النادي يمثله العديد من الأشخاص الجيدين للغاية، بداية من مجلس الإدارة وحينما وصلت إلى السعودية وصلني شعور أنهم كالعائلة، جعلوني أشعر بأنني مرحب بي".

وأضاف: هناك 3 أمور أضعها في عين الاعتبار دائمًا قبل أي قرار، ويجب أن أنظر إليهم بهذا الترتيب: لابد أن يكون الأمر مناسبًا لعائلتي، وأن يكون لدينا حافز للتحدي، وأن يكون المشروع الكروي طموحًا، وأن يكون مدفوعًا بالأسباب الصحيحة، وأن يوفر لي المزيد من الامتيازات وهذا آخر ما أهتم به، وهذه مجموعة الأسباب التي كونت قراري".

وتابع جيرارد: "أنا متحمس ومسرور بهذا ومتشوق حقًا لبدء الرحلة ومقابلة جموع المشجعين وأيضًا اللاعبين، أعتقد أن هناك تشابهًا في الأفكار بيني وبين مسؤولي الاتفاق".

واختتم ستيفن تصريحاته قائلًا: "الدوري السعودي سينمو ويتطور بالدعم الكبير من الحكومة والوزارة، وجميع الأندية في الدوري السعودي للمحترفين وأيضًا بمساعدة المشجعين واللاعبين وكل من له علاقة بالأمر، ونطمح جميعًا بالنمو والتطور المستمر لجعله من أفضل دوريات العالم".