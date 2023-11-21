ستيفن جيرارد يفتح النار على سعد اللذيذ

جيرارد تولى مهمة تدريب الاتفاق بداية الموسم الجاري

SHAHID

تسبب ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق بصورة غير مباشرة في فتح النار على سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللذيذ أجرى حوارًا مع برنامج "كورة" أدلى خلاله بالعديد من التصريحات المثيرة والجدلية والتي أثارت ردود فعل كبيرة في الإعلام والشارع الكروي السعودي، أبرزها ما قاله حول صفقة كريستيانو رونالدو والنصر وتدخل كريم بنزيما في إقالة نونو سانتو وإمكانية التعاقد مع بديل نيمار ومحمد صلاح في يناير.

المسؤول المهم في برنامج الاستقطاب السعودي، المسؤول عن تمويل صفقات النجوم الكبار، سُئل خلال الحوار عن سبب تفضيل نادي الاتفاق في الدعم المالي على حساب أندية أخرى مثل الشباب والتعاون والرائد والفتح، فأجاب بالإشارة إلى أن وجود المدرب الإنجليزي لعب دورًا مهمًا في ذلك.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

إذ قال "وجود مدرب بشخصية وتاريخ جيرارد لعب دورًا في ذلك بالطبع، نحن لم نتدخل في تعاقد الاتفاق مع المدرب الإنجليزي لكن المسؤولين هناك اجتهدوا وكان لابد من مكافأة النادي على ذلك بتقديم الدعم المالي له لمساعدة المدرب على النجاح، لكن الفوارق لم تكن كبيرة بين الأندية".

ذلك التصريح فتح النار على اللذيذ من المغردين، حيث قال أحدهم أن الشباب أولى بالدعم المالي من الاتفاق نظرًا لتاريخه الكبير، فيما ذهب آخر إلى أن المسؤول البارز يُناقض نفسه، مشيرًا إلى أنه أكد خلال الحوار على تساوي الدعم المالي المقدم للأندية جميعًا.

SHAHID