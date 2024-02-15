ستيفن جيرارد يثير غضب النصر مجددًا بـ"تصريح الحقيقة" عن الهلال!

ستيفن جيرارد يتحدث عن مباراة الاتفاق والهلال المرتقبة..

SHAHID

تحدث الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي، على مواجهة فريقه المرتقبة أمام عملاق الرياض الهلال؛ وذلك بعد الفوز المهم على الخليج.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتفاق عاد إلى سكة الانتصارات أخيرًا؛ بالفوز (2-0) على نادي الخليج، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي بعد تحقيق الفوز على الخليج: "لدينا وقتٍ كاف؛ من أجل إعداد الفريق الأول، لمواجهة الهلال"؛ والمقرر لها في 26 من فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن.

وأكد الأسطورة الإنجليزية، على أن الفريق الهلالي؛ هو الأقوى والأصعب من بين جميع الأندية التي تتواجد في مسابقة دوري روشن؛ مضيفًا: "هذه حقيقة.. والكل يرى ذلك".

وأشار ستيفن جيرارد، إلى أنه ينتظر جاهزية الإيفواري سيكو فوفانا، المنضم إلى الاتفاق في الميركاتو الشتوي "يناير 2024"، من الفريق النصراوي؛ ليدعم صفوف فارس الدهناء أمام الهلال.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفضل فيها ستيفن جيرارد، نادي الهلال على غريمه النصر؛ حيث أكد في وقتٍ سابق على أن الزعيم أقوى من العالمي، كما اتهم الأخير بتلقي مساعدات تحكيمية؛ وذلك على هامش المباراة التي جمعت الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

SHAHID