"ما فعله لم أنجح في تحقيقه خلال 20 عامًا بالملاعب" .. ستيفن جيرارد يكيل المديح لموهبة السعودية

أحدهم لن ينام الليلة بعد تلك الشهادة..

"لم أفعله خلاله 20 سنة" .. أن تخرج تلك الشهادة من نجم بحجم الإنجليزي ستيفن جيرارد، فحتمًا يكون الوضع مختلفًا، وهذا ما عاشه نجم الاتفاق عقب الفوز أمام الخليج أمس السبت.

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النواخذة بقيادة مدربهم جيرارد حققوا الفوز أمس السبت، أمام الخليج بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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والحديث تحديدًا يخص صاحب هدف فوز الاتفاق في الدقيقة 83 من عمر المباراة ألا وهو عبدالله رديف؛ المعار من الهلال إلى النواخذة ومهاجم المنتخب السعودي الأول، إذ أحرز هدفًا عن طريق مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

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وعقب المباراة، قال جيرارد في تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "كل هدف يكون جيدًا لمنحك نقاط المباراة، لكن هدف عبدالله الرديف مميز للغاية، لقد قدم أداءً جيدًا الأربعاء الماضي (أمام العربي القطري في دوري أبطال الخليج)، واليوم أكد على ذلك".

وأضاف: "أنا لعبت لأكثر من 20 عامًا ولم أسجل هدفًا مثل الذي سجله الرديف".

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صاحب الـ21 عامًا كان قد انضم للاتفاق الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد من الهلال، ونجح خلال عشر مباريات بقميص النواخذة في تسجيل هدفين.

يذكر أن الاتفاق رفع رصيده للنقطة 15 في المركز الـ11 بجدول الترتيب بعد الفوز في أربع مباريات والهزيمة في ست، والتعادل في ثلاثة لقاءات أخرى، بينما تجمد رصيد الخليج عند 19 نقطة في المركز الثامن، منتصرًا في ست مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في لقاء واحد.