"هذا أكثر شيء يثير حماسي" .. جيرارد يوضح السبب وراء قبوله مهمة العمل بالدوري السعودي

أسطورة ليفربول يظهر على نتفليكس

أكد ستيفن جيرارد، مدرب الاتفاق، أنه اختار العمل في دوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب رغبته في خوض التحدي الكبير ورغبته في إحداث الفارق مع أحد أندية هذه المسابقة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ويعاني جيرارد في الموسم الحالي من تراجع نتائج الاتفاق، حيث يحتل فريقه المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، من 3 انتصارات وتعادلين و5 هزائم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

GOAL

ونشر جيرارد مقطع فيديو تشويقي لحديثه في الفيلم الوثائقي الجديد على نتفليكس، عن الدوري السعودي، على حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام"، كشف خلاله عن السبب وراء قبوله مهمة العمل كمدرب لأحد أندية دوري روشن.

وقال جيرارد: "تلقيت عرضًا للعمل في الدوري السعودي بالتزامن مع رحيلي عن فريقي السابق، وقتها كنت أبحث فرصتي التالية. وكنت أدرك تمامًا أنني أمام تحدٍ صعب للغاية".

وأضاف: "بالنسبة لي في كرة القدم، فإن حجم التحدي والضغط والمسؤولية، أكثر شيء يثير حماسي، وهو ما دفعني لخوض هذه التجربة، إنه شيء أريد حقًا أن أتعمق فيه وأحاول إحداث الفارق. لهذا السبب أردت الانضمام للدوري السعودي".

وكانت هناك مطالبات برحيل جيرارد عن الاتفاق، ومع ذلك، احتفظ أسطورة ليفربول بمنصبه مع الفريق السعودي، لكن تمت إقالة مساعده دين هولدن، والمدير الرياضي مارك ألين من منصبيهما، بينما استعان جيرارد بمدرب ليفربول السابق مايكل بيل كمساعد جديد.