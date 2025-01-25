"أي لاعب يعرض على الاتفاق يقبله" .. ملف الصفقات والهزيمة الثامنة يضعان جيرارد في مرمى النيران

وجه الإعلامي السعودي عبد الرحمن العامري، نقدًا لاذعًا للإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب الاتفاق، بسبب سياساته الخاطئة في إدارة الفريق وتحديدًا في ملف الصفقات.

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وقال العامر خلال تقديمه برنامج "دورينا غير" على قناة السعودية: "جيرارد أي لاعب يعرض عليه يوافق، حتى أحمد بامسعود العائد من إصابة طويلة بقطع في الرباط الصليبي، وافق على الصفقة".

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واتفق معه منير آل خاتم: "الاتفاق لا يستفيد من المواهب التي يمتلكها، والتعاقدات تتم بشكل عشوائي، ففي كل مرة يتم عرض أي لاعب على النادي، وهناك مشكلة في توظيف اللاعبين، منهم عبد الإله المالكي الذي لا يشارك الآن بشكل أساسي مع الفريق".

وأضاف: "إيكامبي خارج حسابات الاتفاق، والآن لديه عرض من السد القطري ومن الممكن أن تشهد الساعات القليلة المقبلة رحيله عن النادي".

وتابع آل خاتم: "هناك ظاهرة لأول مرة تحدث في تاريخ النادي، أن الاتفاق يخسر 7 مباريات متتالية، هذه الإحصائية مخيبة لآمال عشاق ومحبي النادي، رغم أن الفريق تم إعداده ودعمه بصفقات قوية".

GOAL

ويتواجد الاتفاق حاليًا في المركز الـ11 من دروي روشن السعودي، برصيد 18 نقطة، وتحت قيادة جيرارد حقق الفريق 5 انتصارات فقط وتعادل 3 مرات بينما خسر في 8 مباريات، واستقبلت شباكه 25 هدفًا بينما سجل 17 فقط.