"جئت لتحقيق البطولات" .. رسالة قوية من ستيفن بيرجوين إلى جماهير الاتحاد

النجم الهولندي بيرجوين لديه رسالة مهمة إلى جماهير الاتحاد

حرص النجم الهولندي ستيفن بيرجوين لاعب الاتحاد الجديد، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه، بعد وصوله إلى جدة قادمًا من بلاده، للانضمام إلى صفوف العميد.

وأعلن الاتحاد مساء الإثنين الماضي في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية 2024، عن التعاقد مع بيرجوين قادمًا من أياكس.

وقال بيرجوين خلال تصريحات مع الإعلامي علاء سعيد بعد وصوله إلى جدة: " لقد شاهدت مقاطع فيديو لجماهير الاتحاد في الملعب، ورأيت أجواء رائعة أعجبتني".

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وأضاف: "أريد أن أظهر للجماهير إمكانياتي وقدراتي، وأن أساعد الفريق لتحقيق البطولات خلال المرحلة المقبلة".

ويستعد الاتحاد لمواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي يوم 15 سبتمبر الجاري، حيث يُجري لاعبيه حاليًا تدريباتهم بشكل طبيعي خلال فترة التوقف الدولية.