"كان يجب أن يتركه يأكل أكثر" .. لاعب إنتر السابق يكشف كواليس الخلاف التاريخي بين كوبر ورونالدو الظاهرة

كشف ستيفان دالمات، لاعب إنتر السابق، عن كواليس الخلاف بين البرازيلي رونالدو نازاريو، والمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، خلال فترة تواجد الثلاثي في النادي الإيطالي.

ولعب رونالدو نازاريو 68 مباراة مع إنتر، سجل خلالها 49 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة، لكن كان من الممكن أن تكون هذه الأرقام أفضل بكثير لولا الإصابات الخطيرة والوزن الزائد، حيث كان يطلع عليه لقب "إل جوردو" (السمين).

وتحدث دالمات، الذي رافق المهاجم البرازيلي لمدة عامين في إيطاليا، في مقابلة مع "كالتشيو تايم" عن لاعب ريال مدريد السابق وكيف كانت علاقته مع هيكتور كوبر، مدرب النيراتزوري في ذلك الوقت، قائلًا: "لم يكن هناك كيمياء بينهما على الإطلاق".

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وأضاف: "لم يتحدث كوبر ورونالدو مع بعضهما البعض، بل إنهما تشاجرا منذ البداية حول الوزن والقضايا التكتيكية، لكنني أقول دائمًا، عندما يكون لديك لاعب مثل رونالدو، ماذا يمكنك أن تقول له بخلاف تركه يفعل ما يريد داخل وخارج الملعب؟".

وأشار إلى أن المدرب الأرجنتيني كان مخطئًا في معاملته لنجمه وأنه لم يعرف كيف يتعامل معه، قائلًا: "الشيء الوحيد الذي كان بإمكانه فعله هو تركه بمفرده وانتظاره حتى يسجل من أجل الفوز بالمباريات. كان يجب أن يتركه يأكل أكثر ويخرج وينتظره حتى ينفجر في سان سيرو، كان كوبر مدربًا رائعًا، لكن هذا كان خطأه الوحيد".

واغتنم دالمات الفرصة أيضًا للحديث عن النيراتزوري، مبيدًا إعجابه الكبير بتشالهان أوغلو، الذي يمر بحالة ممتازة، وقال: "إنه أفضل لاعب وسط في الفريق، إذا استدار، يستدير الجميع. لديه قدرة كبيرة على التحكم باللعب والسيطرة على خط الوسط. لقد لفت انتباهي أكثر من أي شخص آخر".