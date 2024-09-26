مفاجأة ستيفانو بيولي .. استبعاد فني لنجم النصر من مواجهة الوحدة!

النصر يحتل المركز الخامس في الدوري بـ8 نقاط..

وجّه الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر السعودي، صدمة إلى أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الوحدة، مساء غدٍ الجمعة.

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النصر يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وقبل هذه المباراة.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، مساء اليوم الخميس، "استبعاد" النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، من قائمة الفريق النصراوي.

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العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن "استبعاد" تاليسكا من قائمة نادي النصر أمام الوحدة؛ جاء بـ"قرار فني" من المدير الفني الإيطالي، وليس للإصابة.

وفي نفس السياق.. قرر ستيفانو بيولي "استبعاد" الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان نادي النصر، من قائمة مباراة الوحدة أيضًا؛ حسب الإعلامي الرياضي ذاته.

لكن.. عبدالعزيز العصيمي أكد أن "استبعاد" بروزوفيتش من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ جاء بسبب عدم شفائه من الإصابة التي لحقت به في الأيام الماضية.