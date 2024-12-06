رفع الراية البيضاء؟ .. ستيفانو بيولي يفسر استبعاد تاليسكا ويقلق جماهير النصر بعد الخسارة أمام الاتحاد

بعد خسارة النصر في كلاسيكو الاتحاد بدوري روشن..

بدا الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، وكأنه قرر رفع الراية البيضاء مبكرًا، في سباق دوري روشن السعودي، عقب الخسارة أمام الاتحاد بنتيجة (1-2)، في مباراة الجولة الثالثة عشرة، والمُقامة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

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النصر تجمد رصيده عند 25 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، فيما انتزع الاتحاد، بهدف +90، صدارة الترتيب، برصيد 36 نقطة، ليضمن الصدارة خلال فترة التوقف الطويلة، التي تستمر حتى يناير المُقبل.

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وقال بيولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب الكلاسيكو، إن هدفه مع النصر هو بناء الفريق، هذا الموسم، حتى وإن لم يفز بلقب الدوري، مضيفًا أنه سعيد بالتواجد في النصر، وعقده لا يزال ساريًا حتى موسم 2025-2026.

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وأضاف ستيفانو "الاتحاد فاز لأنه ارتكب أخطاء أقل، وقمنا بأخطاء كثيرة. لنضع النصر في الطريق الصحيح، وإذا لم نحقق بطولات هذا الموسم، فسأعمل على تحقيقها في الموسم القادم".

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وتطرق بيولي للحديث عن اختياره لعناصر الكلاسيكو، قائلًا إن غياب الجناح البرازيلي آندرسون تاليسكا، بسبب قرار فني، لينفي وجود احتمالية لاستبعاده نتيجة الإصابة، مضيفًا أن أنخيلو جابرييل، غادر الملعب لأن طاقته نفدت.