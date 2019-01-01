ستواني آخر أفكار برشلونة لتعويض منير الحدادي

البارسا يبحث عن مهاجم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يعد خافيًا أن برشلونة يسعى بكل جهده لضم مهاجم قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي، لتعويض رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية.

ورفض الحدادي تجديد عقده مع النادي مفضلًا التوقيع مع الفريق الأندلسي بحثًا عن فرصة أكبر للعب، ولذا فضل البارسا عدم الانتظار حتى فقدانه مجانًا في يونيو وباع الـ6 أشهر الأخيرة في عقده مقابل مليون يورو.

وارتبط متصدر الليجا بعدد من المهاجمين مؤخرًا، لكن الصحافة حصرت اهتمامات النادي في 3 أسماء يُفضلها المدرب إرنيستو فالفيردي.

الأول هو ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي غير المرغوب به في لندن، ولكنه بات قريبًا جدًا من الانضمام لأتلتيكو مدريد، خاصة أنه يبحث عن فرصة اللعب أساسيًا ومن الصعب أن يقبل التواجد على مقاعد البدلاء كثيرًا.

الاسم الثاني هو فيرناندو يورينتي مهاجم توتنهام، لكن خروجه من السبيرز خلال يناير الجاري سيكون صعبًا جدًا نظرًا لتمسك النادي الإنجليزي به.

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صحيفة آس الإسبانية قالت أن كريستيان ستواني هو الاسم الثالث وآخر أفكار البارسا لجلب مهاجم يصلح للعب دور بديل لويس سواريز في الفريق، وإن لم ينجح النادي بالتعاقد معه سيتجه غالبًا للاعبيه الشباب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك عدة عوامل ترجح كفة مهاجم جيرونا صاحب الـ32 عامًا، فهو لن يحتاج وقت للاعتياد على أجواء الليجا والانسجام معها، بل يعرف البطولة جيدًا.

بجانب أنه مناسب جدًا من الناحية الاقتصادية لأفكار البارسا، إذ يتضمن عقده شرطًا جزائيًا بقيمة 15 مليون يورو، وأخيرًا مستواه الممتاز هذا الموسم وحقيقة أنه هداف البطولة بعد الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز برصيد 12 هدفًا.