"ستلوث المجموعة" .. نجم برشلونة السابق يفضح أساليب رونالد كومان مع الفريق!

تعرف على ما قام به كومان مع فيربو

اتهم جونيور فيربو الظهير الأيسر لفريق ليدز يونايتد الإنجليزي، المدرب الهولندي رونالد كومان، بالتسبب في فشله مع برشلونة الإسباني.

وقال فيربو خلال تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "أنا نادم حقًا على عدم استغلال موسمي الأول لي مع برشلونة، لأنني كنت دائمًا أشعر بأن الجميع سيستجوبني حال تعثر الفريق وتقديم نتيجة سيئة".

وأضاف: "في الموسم الثاني، كان لدي عرضًا من إنتر، ولكن حالة طفلي الثاني الصحية أجبرتني على الاستمرار مع برشلونة، لأنه كان يعاني من مشاكل في الرئة، وكانت هناك رعاية طبية جيدة جدًا، ولذلك فضلت عدم التنقل بين البلدان".

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وعن علاقته مع كومان قال فيربو: "كومان كان يعرفني جيدًا، وهو أول من طلب مني البقاء في برشلونة وعدم الرحيل، وأتذكر ذات مرة عندما أصيب جورجي ألبا، وضع دست في مركز الظهير الأيسر، وأعطاني بعض الدقائق في الناحية اليمنى، واستمريت لشهر دون اللعب".

واستطرد قائلًا: "عندما طلبت إجابة من كومان عن مشاركاتي المنخفضة قال لي أنني أقوم بتلويث المجموعة، ولذلك قررت التوقف عن المحاولات للعب أساسيًا".