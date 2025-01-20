ستساعد على تجاوز الأزمة المالية.. ثروة تنتظر برشلونة في دوري أبطال أوروبا!

مكاسب عديدة في انتظار برشلونة...

يستعد برشلونة، لمواجهة بنفيكا، البرتغالي مساء يوم الثلاثاء على ملعب النور، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، في لقاء يسعى فيه الفريق الكتالوني، للخروج بالنقاط كاملة لتأكيد وصوله إلى دور الـ 16.

ويحتل برشلونة، المركز الثاني في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ليفربول، متصدر الترتيب، الذي سيلعب أمام ليل الفرنسي.

ويأمل الفريق الكتالوني، لحسم التأهل إلى دور الـ 16 مباشرة، ليتجنب خوض مباراتي الملحق، في ظل الجدول المزدحم، لتصبح فرصة أكبر للاعبين للحصول على الراحة.

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وبخلاف عدد المباريات، فإن الفوز بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" سيكون له العديد من المنافع الاقتصادية للفريق الكتالوني، فتحقيق الانتصار في دور المجموعات، تكون مكافأته 2.1 مليون يورو.

وفي حال استطاعت كتيبة المدرب هانز فليك، الفوز في آخر مباراتين بالمجموعات، سيصل إجمالي الأرباح إلى 33.3 مليون يورو، وفقًا لجوائز النسخة الجديدة من البطولة الأوروبية.