ستروتمان: لم أجبر على الرحيل عن روما

لاعب مارسيليا يُبدد الإشاعات التي أثيرت بعد رحيله عن الفريق الإيطالي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى كيفن ستروتمان تمامًا أن يكون قد أجبر على الرحيل عن صفوف روما خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، موضحًا أن الانتقال لمارسيليا كان قراره لرغبته خوض مغامرة جديدة.

وكان لاعب الوسط الهولندي قد فاجأ الجميع بانتقاله إلى مارسيليا في آخر أيام الميركاتو الصيفي دون أن يُعوضه روما بلاعب آخر، مما أثار غضب الجماهير ضد المدير الرياضي مونتشي.

ستروتمان تحدث عن كواليس تلك الأيام قائلًا لصحيفة ليكيب "النادي قد يُجبر اللاعب على الرحيل دون رغبته، لكن هذا لم يحدث معي. لقد تحدث معي رودي جارسيا وأرادني في مارسيليا، وقد انتابني شعورًا جيدًا بعد حديث معه ومع الإداريين في النادي، لقد أرادوني حقًا".

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أضاف "روما كان قد ضم لاعبين آخرين خلال سوق الانتقالات، لكنها كانت اللحظة المناسبة لي لأخوض تجربة جديدة. مارسيليا جاء بعرضه بعد 5 سنوات لي مع روما، والناديان كبيران ويمتلكان الكثير من الجماهير".

أتم "روما لم يطردني من الفريق، ربما فقط الإدارة لم تثق بي مثلما كانت في السنوات السابقة، لكن مع هذا فالرحيل كان قراري".