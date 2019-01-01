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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

سترلينج يسخر من تصريحات بونوتشي حول العنصرية ضد كين

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Getty Images
تعرف على رد سترلينج على تصريحات بونوتشي بشأن العنصرية
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سخر رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، من رد فعل ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، على الانتقادات العنصرية التي تلقاها مهاجم البيانكونيري، مويس كين، من جماهير كالياري.

كين تعرض لهجوم عنصري من جانب جمهور كالياري في لقاء الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

ورأى بونوتشي أنّ اللاعب يتحمل 50% من المسؤولية بعد احتفاله بهدفه بأسلوب استفز الجمهور.

وعلّق سترلينج على هذه التصريحات عبر حسابه بموقع "إنستجرام" بقوله: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن تفعله هو الضحك".

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جدير بالذكر أنّ سترلينج تعرض لانتقادات عنصرية في الدوري الإنجليزي كما واجه الأمر ذاته في مباراة إنجلترا ضد مونتينيجرو الأخيرة في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

وكان ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس، قد انتقد جماهير كالياري مشيرًا إلى أنّ المرة الثانية التي تحدث فيها هذه الأمور بعد الهجوم على بليز ماتويدي العام الماضي.

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