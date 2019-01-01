سترلينج يسخر من تصريحات بونوتشي حول العنصرية ضد كين

تعرف على رد سترلينج على تصريحات بونوتشي بشأن العنصرية

سخر رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، من رد فعل ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، على الانتقادات العنصرية التي تلقاها مهاجم البيانكونيري، مويس كين، من جماهير كالياري.

كين تعرض لهجوم عنصري من جانب جمهور كالياري في لقاء الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

ورأى بونوتشي أنّ اللاعب يتحمل 50% من المسؤولية بعد احتفاله بهدفه بأسلوب استفز الجمهور.

وعلّق سترلينج على هذه التصريحات عبر حسابه بموقع "إنستجرام" بقوله: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن تفعله هو الضحك".

Raheem Sterling's latest Instagram story, following Leonardo Bonucci's comments last night... pic.twitter.com/UIYojxGuBr — Goal (@goal) April 3, 2019

جدير بالذكر أنّ سترلينج تعرض لانتقادات عنصرية في الدوري الإنجليزي كما واجه الأمر ذاته في مباراة إنجلترا ضد مونتينيجرو الأخيرة في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

وكان ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس، قد انتقد جماهير كالياري مشيرًا إلى أنّ المرة الثانية التي تحدث فيها هذه الأمور بعد الهجوم على بليز ماتويدي العام الماضي.