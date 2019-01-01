بونوتشي يهاجم كين بعد تعرضه للهتافات العنصرية أمام كالياري

واقعة عنصرية مؤسفة جديدة في إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

هاجم ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، زميله مويس كين وحمله مسؤولية تعرضه للهتافات العنصرية من قبل جماهير كالياري في لقاء الفريقين.

وتعرض كين طوال المباراة لهتافات عنصرية من جماهير أصحاب الأرض، ليحتفل بهدفه الثاني بشكل استفزهم، الأمر الذي فسره اللاعب بأنه يرد على أفعالهم.

وقال بونوتشي مع "سكاي": "كين يعلم أن عندما تسجل هدفاً عليك التفكير بالاحتفال مع فريقك وكفى، يعرف أن يمكنه فعل أمراً مختلفاً".

ماتويدي وكين ينضمان لضحايا العنصرية في إيطاليا!

من هو اللاعب؟



🇮🇹 | نابولي | 1992-95

🇮🇹 | بارما | 1995-02

🇮🇹 | إنتر | 2002-04

🇮🇹 | يوفنتوس | 2004-06

🇪🇸 | ريال مدريد | 2006-09

🇮🇹 | يوفنتوس | 2009-10

🇦🇪 | الأهلي | 2010-11 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

وأضاف: "ما حدث يتحمل هو نصفه والنصف الآخر كورفا وجماهير كالياري، هو يعرف خطأه، الهتافات بحق ماتويدي وكين أغضبتني، يجب أن نكون مثالاً يحتذى به".

وختم: "يجب أن نتحسن جميعاً في هذا الأمر، ولكن أفضل الحديث عن الكرة والعرض القوي والانتصار، تدربنا على كيفية اختراق دفاع كالياري ونجحنا بالتمرير الطويل".

انتصار يوفنتوس بهدفين نظيفين رفع رصيده إلى 81 نقطة واقترب خطوة جديدة نحو الحفاظ على لقب السيري آ للعام الثامن على التوالي.