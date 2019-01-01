سترلينج يحول ملعب ويمبلي لحديقته الخاصة بهدفه في ليفربول

رحيم سترلينج نجم فريق ليفربول السابق ومانشستر سيتي الحالي يسجل الهدف الأول في مواجهة الدرع الخيرية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

سجل النجم الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتي الحالي وليفربول السابق الهدف الأول في مباراة فريقه ضد الريدز بالدرع الخيرية.

جاء هذا من تسديدة للنجم الإنجليزي على الحارس أليسون بيكر الذي فشل في التعامل معها بالدقيقة الـ ١٢ من عمر المواجهة.

7 - Raheem Sterling has now either scored (six) or assisted (one) seven goals in his last four games for club and country at Wembley. Leader. #CommunityShield pic.twitter.com/sw1q8hG1Q3 — OptaJoe (@OptaJoe) August 4, 2019

وكان الهدف الذي سجله سترلينج هو السادس له في آخر أربع مباريات على ملعب ويمبلي سواء مع مانشستر سيتي أو منتخب إنجلترا.

وساهم سترلينج في بالتسجيل أو الصناعة خلال المباريات الأربع الأخيرة له سواء مع مانشستر سيتي أو منتخب إنجلترا، بواقع ست أهداف وصناعة وحيدة.

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ويعد الهدف الذي سجله سترلينج أيضًا هو الأول له على الإطلاق في شباك ليفربول بكل البطولات، حيث لم يسبق له أن زار شباكهم في تسع مواجهات سابقة.

جدير بالذكر أن سجل سترلينج أمام ليفربول يقف عند صناعته لهدفين أحدهما كان في الدوري الإنجليزي والآخر بدوري أبطال أوروبا.