سترلينج يحول ملعب ويمبلي لحديقته الخاصة بهدفه في ليفربول

سجل النجم الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتي الحالي وليفربول السابق الهدف الأول في مباراة فريقه ضد الريدز بالدرع الخيرية.

جاء هذا من تسديدة للنجم الإنجليزي على الحارس أليسون بيكر الذي فشل في التعامل معها بالدقيقة الـ ١٢ من عمر المواجهة.

7 - Raheem Sterling has now either scored (six) or assisted (one) seven goals in his last four games for club and country at Wembley. Leader. #CommunityShield pic.twitter.com/sw1q8hG1Q3