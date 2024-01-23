"ستار من الدخان أمام فضيحة الكلاسيكو".. ريال مدريد ينفجر ضد تشافي ويفتح صحيفته السوداء

اضطر حكم الـVAR للتدخل بسبب قرارات التحكيم الكارثية

شنت قناة نادي ريال مدريد، حملة ضخمة ضد تشافي هيرنانديز مدرب الغريم الأزلي برشلونة، بعد تلميحه بوجود شبهة مجاملة للملكي من التحكيم.

وكان تشافي قد خرج في مؤتمر صحفي بعد الفوز على ريال بيتيس (2-4) الأحد الماضي، معلقًا على الجدل التحكيمي المُصاحب فوز ريال مدريد على ألميريا (3-2)، وأجاب مدرب برشلونة: "سيكون من الصعب الفوز بهذا الدوري".

وفجرت هذه الكلمات غضب الإعلاميين في قناة النادي الملكي، حيث قال أحد المحليين: "من الغريب أن تشافي الذي لعب 600 مباراة مع برشلونة، مهتم بالتحكيم في البرنابيو في حين أن فريقه كان يدفع للمسؤول رقم 2 في لجنة الحكام لسنوات"، في إشارة إلى قضية نيجريرا المتهم فيها النادي الكتالوني بدفع أموال لنائب رئيس لجنة الحكام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الوقت الذي أشادت خلاله قناة الريال بأداء تقنية الفيديو (VAR) خلال مواجهة ألميريا، وصفوا كلام تشافي بأنه "مجرد ستار من الدخان لتغطية ما حدث في نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث قدم أنشيلوتي له درسًا في كرة القدم، وفاز عليه (4-1)".

وختمت القناة: "نحن نعكس فقط ما يحدث كل أسبوع، اضطر حكم الفيديو المساعد للتدخل بسبب قرارات التحكيم الكارثية".

وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية، قد أكدت أن برشلونة، يرى أن التحكيم في الليجا منحاز بشكل كبير لصالح ريال مدريد، وأنه ينوي اتخاذ خطوة تصعيدية حال تكرار الأخطاء التحكيمية لصالح الملكي.