جيوفينكو : الجماهير السعودية رائعة في مباريات الديربي ولن أعود للمنتخب الإيطالي

الأجواء هنا رائعة ومميزة من الجماهير، خصوصًا في مباريات الديربي

ماجد جزر

نقلت أحدى الصحف الإيطالية تصريحاته اللاعب المخضرم سبيستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال السعودي الحالي والتي كشف فيها عن العديد من التفاصيل الخاصة.

وحول قرار اللعب في الدوري السعودي قال : "أنا أحب خوض التحديات ، ولهذا اخترت المجيء إلى السعودية فهنا العالم مختلف تمامًا عن ما قد يفكر فيه الكثيرون لكن كرة القدم تتمتع باكتساب الخبرات تمامًا كما في إيطاليا.

وأضاف سيبا لـ magazine: "الأجواء هنا رائعة ومميزة من الجماهير، خصوصًا في مباريات الديربي، وهو ما يحرك المشاعر بالنسبة للاعبين، وأنا مرتاح جدا للعب في السعودية".

وعلى الصعيد الشخصي قال : "أريد أن أكون أول لاعب كرة قدم في التاريخ يفوز في أوروبا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية."

حول إمكانية العودة للمنتخب الإيطالي قال : " "في الوقت الحالي ، أرى أنه من الصعب استدعائي، لقد جعل انتقالي هذا الاحتمال أكثر تعقيدًا، هذا جزء من كوني لاعب كرة قدم محترف وأنا أفهم هذا الاختيار من وجهة نظر المنتخب ".

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