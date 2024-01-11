سبحان مغير الأحوال.. زميل ميسي يؤذي نفسه بسبب "الهيبومانيا!"

هل وصلت الأمور لهذا الحد؟

أفصح المحامي الشخصي لنجم نابولي وباريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين السابق إزيكيل لافيتزي عن تفاصيل متعلقة بالحالة الصحية لموكله، على هامش الأحداث التي طرأت على النجم الأرجنتيني مؤخرًا.

وقال محامي لافيتزي، ماوريسيو داليساندرو إن لافيتزي "يعاني من هوس خفيف (هيبومانيا) وهو اضطراب نفسي مزمن يؤثر على حالته المزاجية".

وأضاف داليساندرو لشبكة "سو فوت" الفرنسية أن لافيتزي "عانى بالفعل من تأثيرات هذا الاضطراب في الماضي" نافيًا أن يكون علاجه الحالي بسبب تعاطي المخدرات أو الكحوليات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووصف داليساندرو الاضطراب الذي يعاني منه مولكه بأنه "يمكن أن يدفعه أيضًا إلى إيذاء نفسه" على حد تعبيره.

وفي الأيام الأخيرة، انتشرت شائعات في الأرجنتين تفيد بأن لافيتزي تم نقله إلى المستشفى بسبب جرعة مخدرات أو كحوليات زائدة، وهو ما نفاه ابنه توماس بشكل قاطع.

كما فسر هذا بوضوح تعرض لافيتزي لإصابة أثناء وجوده في منزله، فسرها البعض على أنها خلاف عائلي، والبعض الآخر قال إنه سقوط من أعلى سلم!.