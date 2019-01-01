سبب استبعاد جيوفينكو من مواجهة الهلال والجبلين

الهلال يسعى للسير قدمًا نحو لقب كأس الملك

استبعد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، الإيطالي سباستيان جيوفينكو مهاجم الزعيم خلال مواجهة الجبلين ضمن منافسات كأس الملك.

ويستضيف ملعب "جامعة الملك سعود"، في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة الهلال والجبلين، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكشفت تقارير صحفية، منذ قليل، أن سبب استبعاد جيوفينكو من مواجهة الجبلين هي بسبب الإصابة التي لحقت به قبل اللقاء مباشرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الإيطالي جيوفينكو شعر بآلام في العضلة الخلفة للفخذ، وفضل الروماني استبعاد لاعبه.

إقرأ أيضًا - مرشحان لتدريب الشباب والاتحاد يكشف حقيقة رحيل فهد المولد

ويسعى الهلال لتفادي مفاجآت الكأس أمام الجبلين لحسم تأهله إلى دور الـ16 من البطولة المحلية سعيًا للتتويج باللقب في نهاية الموسم.

ويستعد الهلال للتوجه إلى قطر من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الشهر الجاري، حيث يبدأ بمواجهة الترجي التونسي.