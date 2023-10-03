سباهان بريء .. السر وراء تفجير أزمة الاتحاد في إيران

جديد أزمة مباراة الاتحاد وسباهان يُبرئ الأخير..

يبدو أن سباهان أصفهان الإيراني بريء من أزمة إلغاء مواجهة الاتحاد السعودي بالأمس، إذ أن هناك اثنين وقفا وراء تفجير تلك الأزمة.

العميد كان من المفترض أن يحل ضيفًا على الفريق الإيراني، أمس الإثنين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، لكن بقرار من مراقب اللقاء، تقرر إلغاء المواجهة بعد مرور 45 دقيقة من الموعد المفترض لانطلاقها دون جديد.

وجاء قرار المراقب بعدما اعترض لاعبو النادي السعودي على وجود صور وتماثيل سياسية في مداخل الملعب، مطالبين إزالتها كي يخوضوا اللقاء، لكن الجانب الإيراني رفض الاستجابة لطلباتهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جانبه، كشف على رضا مرزبان؛ المدير الفني السابق لسباهان، مفجر هذه الأزمة بالأساس والسبب وراء رفض الاستجابة للطلبات السعودية..

مرزبان قال، خلال تصريحاته لـ"إيران إنترناشيونال": "الاتحاد الآسيوي طلب إزالة التمثال من الملعب، وبدوره نادي سباهان تواصل مع بيت المرشد خامنئي، لكن الأخير رفض أي تغيير في مكان التمثال".

وأضاف: "مع تعرض سباهان لضغط من الاتحاد الآسيوي لإزالة المجسم، تم التواصل مع خطيب جمعة أصفهان والمحافظ، لكن الجميع عارض الأمر، كما لم يقبل أحد مسؤولية هذا القرار".

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن فتحه تحقيقًا في الأزمة، بينما أكد النادي الإيراني تقديم شكوى رسمية ضد نظيره السعودي مدعوة بمستندات تثبت خوض الفريق مرانه على الملعب ذاته في وجود التماثيل دون أي اعتراض.