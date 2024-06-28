سباليتي يعاين الأضرار.. منتخب إيطاليا يخشى فقدان اثنين من نجومه الأساسيين!

مشكلة تواجه الآتزوري..

هناك مخاوف طفيفة تتعلق باللياقة البدنية للاعبي منتخب إيطاليا، تقلق المدرب لوشيانو سباليتي بشكل واحد، حيث لم يشاهَد المدافعان باستوني ودي ماركو يعملان مع المجموعة خلال جلسة تدريبية يوم الجمعة، والتي كانت مفتوحة لوسائل الإعلام في أول 15 دقيقة.

أصيب أليساندرو باستوني بالحمى أمس، لذا قام بالإحماء بشكل منفصل عن بقية الفريق صباح الجمعة، وانضم إلى زملائه في الفريق لما تبقى من جلسة التدريب، بينما عمل فيديريكو دي ماركو بشكل منفصل.

وأجرى باستوني عمليات الإحماء في صالة الألعاب الرياضية القريبة من ملعب التدريب صباح الجمعة، نظرا لأنه كان يعاني من الحمى يوم الخميس، لكنه انضم بعد ذلك إلى باقي أعضاء الفريق لاستكمال المران على أرض الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بحسب موقع Football Italia فإن زميله في فريق إنتر ميلان ومنتخب إيطاليا دي ماركو تدرب بشكل منفصل عن المجموعة طوال الجلسة.

وكان دي ماركو يتدرب بشكل منفصل لمدة يومين قبل مباراة يوم الإثنين ضد كرواتيا، لكنه شارك أساسيًا في المباراة الأخيرة في دور المجموعات وتم استبداله في وقت مبكر من الشوط الثاني.

لم يتعاف دي ماركو بشكل كامل من إصابة في ربلة الساق تعرض لها أمام إسبانيا ومن المتوقع أن يقول سباليتي المزيد عن مدى إتاحته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إيطاليا وسويسرا في ربع نهائي يورو 2024.