سباليتي يشتبك مع ماروتا بسبب كونتي

ميلان أراد سباليتي ثم توجه نحو بيولي

هيثم محمد تويتر

كشفت تقارير عن اشتباك بين مدرب إنتر السابق لوشيانو سباليتي ومدير القطاع الرياضي بيبي ماروتا على إثر مفاوضات المدير الفني لفسخ عقده.

سباليتي كان المرشح الأول بحسب التقارير في إيطاليا لخلافة المقال ماركو جيامباولو في تدريب ميلان، ولكن فشله في فسخ عقده مع إنتر أوقف الأمور.

وبحسب "لا ستامبا"، فإن اشتباكاً جرى بين سباليتي وماروتا على الهاتف بسبب تمسك الأخير بمطالبه من أجل فسخ عقد المدير الفني.

وطلب سباليتي تعويض يوازي 12 شهراً من عقده المتبقي مع إنتر، ولكن ماروتا عرض ستة فقط، وهو ما لم يعجب سباليتي وقام بمهاجمة الإداري.

وذكرت الصحيفة أن سباليتي قال لماروتا: "تعطي كونتي 12 مليوناً، وترفض إعطائي على الأقل خمسة ملايين".

ووصلت المفاوضات بين الطرفين لحائط سد بنهاية الأمر رغم عرض ميلان عقداً لموسمين على سباليتي، براتب يبلغ خمسة ملايين يورو، بحسب التقارير.

وأعلن ميلان مساء الثلاثاء إقالة جيامباولو من منصبه، وينتظر أن يعلن في الساعات المقبلة تعيين ستيفانو بيولي مديراً فنياً.