سباليتي: الإنتر افتقد للشخصية

ماذا قال المدرب بعد التعادل المخيب للإنتر أمام كييفو؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه لوتشيانو سباليتي المدير الفني للإنتر نقدًا لاذعًا للاعبيه عقب تعادلهم المتأخر مع كييفو فيرونا بهدف لكل فريق، واصفًا الفريق بأنه يفتقد للشخصية ولم يتعلم من دروس سابقة.

وكاد الإنتر أن يعود بالنقاط الثلاثة من فيرونا بفضل هدف إيفان بيريسيتش لكن سيرجيو بيلسييه سجل هدف التعادل لأصحاب الملعب في اللحظات الأخيرة من المباراة.

سباليتي قال بعد اللقاء "لم يختلف الأمر عن آخر مباراة لنا أمام كييفو. هم يُجيدون ذلك الأسلوب من اللعب المباشر بالتمريرات الطويلة ونحن سمحنا لأنفسنا بأن نُباغت. المؤكد أننا بحاجة لمواجهة مثل تلك الأوضاع بشكل أفضل، كان لدينا الكثير من الفرص لقتل اللقاء ولم نستغلها جيدًا".

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"مازلنا غير قادرين على أن نكون حاسمين بما يكفي، نمتلك الجودة ولكننا بحاجة لاستخدامها حين نتقدم بالنتيجة لضمان الحصول على نتيجة إيجابية. الأمر لا يتعلق بالجوانب البدنية وتراجعها في نهاية اللقاء، بل هي مشكلة نفسية تمامًا وكيفية معالجة مثل تلك المواقف. من حين لآخر نتخذ قرارات تتعارض تمامًا مع ما يجب فعله".

أتم قائلًا "تكتيكيًا كنا منظمين خلال الشوط الأول، كييفو لعب جيدًا في الوسط لكننا نجحنا في التسجيل ضدهم. في مثل تلك الحالات، تستطيع أن تهاجم بالهجمات المرتدة وتُسبب خط حقيقي لمنافسك، أو تقع في الفخ وهو ما حدث بإحرازهم هدف التعادل".