وكيل مونتوليفو: قرار جاتوزو خارج حدود المنطق!

وكيل لاعب ميلان المستبعد يفتح النار على المدرب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يعيش ميلان أزمة صعبة على صعيد لاعبي خط الوسط المتاحين لمواجهة فيورينتينا ضمن الجولة الـ17 للدوري الإيطالي، ورغم هذا فضل المدرب جينارو جاتوزو اللعب بدافيدي كالابريا وهاكان تشالهانوغلو في الوسط بدلًا من إشراك قائد الفريق السابق ريكاردو مونتوليفو.

وقد وصف جيوفاني برانكيني وكيل اللاعب هذا القرار بأنه خارج حدود المنطق، مضيفًا "قرار المدرب عدم الاعتماد عليه يُحترم، حتى وإن كان خارج حدود المنطق".

أضاف لراديو دي جي "لا أريد الحديث عن أن هذا سيناريو تنمري، لكن من الصعب التفكير أن مونتوليفو أصبح فجأة أسوأ اللاعبين الـ27 في ميلان. هل تعتقدون أن لديه مرضًا خطيرًا؟ مونتوليفو لم يلعب أي مباراة تدريبية منذ 13 مايو".

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ولم يلعب لاعب فيورنتينا السابق أي دقيقة تحت قيادة جاتوزو هذا الموسم، ويُثار في الصحافة أن هذا بمثابة عقابًا له لرفضه الرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، لكن الوكيل نفى هذا الأمر مؤكدًا أن مونتوليفو لم يرفض أي عرض، كما قال عن الأخبار الأخيرة التي ربطته بالانتقال لجنوى "لا أعلم إن كان جنوى يريده".