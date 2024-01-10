"سألكم أي شخص في وجهه".. مساعد كلوب يقود ثورة في ليفربول

هكذا تحول موسم الريدز المتواضع إلى الانتصارات

كشف بيب ليندرز، مساعد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن كواليس عودة الريدز إلى النتائج الجيدة، بعد موسم 2022-23 المخيب للآمال.

وعاش ليفربول موسمًا صعبًا، ابتعد خلاله عن المنافسة على البريميرليج واحتل المركز الخامس، ليخسر أيضًا فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكنه تحسن كثيرًا هذا الموسم ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بـ45 نقطة.

وقال مساعد كلوب في حديثه لصحيفة "تيليجراف": "قلت على سبيل المزاح أنه إذا كان أي شخص سلبيًا في هذا المبنى، فسوف ألكمه في وجهه، قلت ذلك لكل واحد منهم، فقط للتأكد من أننا لن نتحمل خسائر أخرى".

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وأضاف: "لا نريد أي أجواء سلبية حول الفريق لأن النتائج ترتبط بالبيئة، نحن المدربون نعمل معًا وإذا كان هناك 3 أو 4 أشخاص سلبيين، فسيكون الجميع سلبيًا والعكس صحيح".

وتابع بيب ليندرز: "هذه هي الطريقة التي يعمل بها العالم. من المهم أن أبقى هادئًا وأعطي وجهة نظري الصادقة بطريقة إيجابية. لا أستطيع إلا أن أتحدث عن نفسي في هذا الشأن، لكنني أبقى إيجابيًا دائمًا".

وبعيدًا عن صدارة ليفربول للبريميرليج، فالفريق يسير بشكل مثالي في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث أقصى آرسنال من الدور ربع النهائي ويواجه فولهام اليوم بحثًا عن تذكرة للمباراة النهائية.